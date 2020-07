– La Spal è il primo club a dover salutare la Serie A. La sconfitta al ‘Rigamonti’, la quinta consecutiva per i ferraresi, abbinata al contemporaneo successo del Genoa sul Lecce, significa infatti matematica retrocessione dopo tre stagioni nel massimo campionato per gli uomini di Gigi Di Biagio, fanalino di coda in classifica con 20 punti, 13 in meno appunto del Grifone a quattro gare dal termine. A condannare la formazione estense nel testa a testa fra cenerentole del torneo è una doppietta negli ultimi 35 minuti di Zmrhal, a ribaltare il gol del vantaggio spallino siglato in chiusura di prima frazione da Dabo. Un’affermazione in rimonta che consente al Brescia, tornato a muovere la classifica dopo tre ko di fila, di tenere accesa la flebile fiammella della speranza visto che sono 9 le lunghezze di ritardo rispetto ai rossoblù genoani quartultimi.

<< La cronaca della partita >>

Dabo sblocca il match a fine 1° tempo

L’approccio alla gara è migliore da parte degli ospiti, che in appena un paio di minuti si procurano quattro angoli. Le Rondinelle sono piuttosto compassate, mentre gli avversari sono più intraprendenti, anche se però senza mai calciare in porta, fatta eccezione per una deviazione sottomisura di Cerri sventata da Joronen. La prima vera occasione è quella che di fatto sblocca il match al minuto 42: con un preciso lob Missiroli libera in area Dabo, che controlla e calcia, Joronen in uscita respinge ma il rimpallo favorisce il francese e porta in vantaggio la squadra di Di Biagio (71° gol incassato dal Brescia). E nel recupero gli ospiti sfiorano il raddoppio: su cross di D’Alessandro da sinistra, la bella conclusione del classe 2001 Tumjov è di poco fuori.

Brescia più determinato nella ripresa

Diego Lopez si fa sentire negli spogliatoi e nella ripresa è un altro Brescia come piglio e intensità, subito vicino al pareggio: dall’altezza del dischetto però Mateju calcia malissimo. Poi un tiro cross di Skrabb fa rischiare l’autogol al duo Letica-Cionek che si salvano in qualche modo in corner. Al 9′, versione sciupone è Donnarumma: su un gran pallone servitogli da Torregrossa manda a lato con Letica in uscita. Donnarumma ancora protagonista al 16′ con una bella giocata che trova però l’esterno della rete. Nel Brescia deve uscire Skrabb, in campo dal 1′ della ripresa, colpito duro da una brutta entrata (Abbatista risparmia il rosso a Reca limitandosi al cartellino giallo). A metà tempo la Spal ha la possibilità di chiudere la gara con Petagna, dopo un bello scambio col compagno di reparto Cerri, ma giunto a tu per tu con Joronen il numero 37 dei biancazzurri calcia fuori.

Zmrhal pareggia, annullato il 2-1 a Donnarumma

Nel ribaltamento di fronte la formazione di casa trova il pareggio con Zmrhal, che servito da Donnarumma di sinistro mette in rete. Il Brescia trova un po’ di coraggio e inizia a creare occasioni. Via Var viene annullato un gol di testa a Donnarumma per fuorigioco di Martella, autore dell’assist. Ancora Brescia alla mezz’ora con una punizione a giro di Sabelli che finisce a lato. Da Genova arriva la notizia del vantaggio dei rossoblù sul Lecce che condanna la Spal alla B.

In pieno recupero la doppietta ribaltone

Ancora Donnarumma manca di poco il raddoppio, firmato invece in pieno recupero da Zmrhal che con un sinistro preciso mette di nuovo alle spalle di Letica, firmando una doppietta che tiene in vita il Brescia, almeno per il momento.

BRESCIA – SPAL 2-1 (0-1)

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Spalek (1′ st Skrabb, 18′ st Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. (12 Andrenacci, 33 Abbrandini, 5 Gastaldello, 14 Chancellor, 16 Ghezzi, 18 Ayè, 19 Mangraviti, 24 Viviani, 31 Bjarnason). All.: Lopez.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salamon, Vicari, Reca; D’Alessandro (20′ st Strefezza), Missiroli, Dabo, Tunjov (42′ st Valoti); Petagna, Cerri. (22 Thiam, 65 Meneghetti, 10 Floccari, 11 Murgia, 19 Castro, 26 Sala, 27 Felipe, 31 Di Francesco, 40 Jorovic, 41 Bonifazi). All.: Di Biagio.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta.

MARCATORI: nel pt 42′ Dabo (S); nel st 24′ Zmrhal (B), 48′ Zmrhal (B).

AMMONITI: Spalek (B) e Reca (S) per gioco falloso, Dabo (S) per proteste, Torregrossa (B) per condotta antisportiva.

ANGOLI: 7-4 per il Brescia.

RECUPERO: pt 2′, st 4′.