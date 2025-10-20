21.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Spettacolo

Brescia scalda i motori per una sostenibilità ambientale migliore

Da stranotizie
Brescia scalda i motori per una sostenibilità ambientale migliore

È stato pubblicato il rapporto “Ecosistema Urbano” di Legambiente, in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Ambiente Italia, che analizza le performance ambientali di 106 città italiane. Brescia si trova al 18esimo posto, migliorando rispetto al trentesimo dell’anno precedente.

Nonostante il progresso, il risultato è in parte dovuto al calo delle performance di altre città. Tra i punti critici per Brescia si evidenziano un limitato utilizzo di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, un incremento dei rifiuti prodotti, con un valore di 536 chili per abitante rispetto ai 523 dell’anno scorso, e una qualità dell’aria insufficiente, con valori elevati di NO2, O2, PM10 e PM2,5. Il consumo d’acqua rimane alto, con una media di 158 litri al giorno per abitante.

La città presenta una situazione mediocre nella raccolta differenziata, fissa al 69,4%. Tuttavia, continua a ottenere buoni risultati nella mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la ciclabilità e le zone a traffico limitato, sebbene non si registrino miglioramenti significativi. Sul fronte del verde, Brescia si distingue per la presenza di alberi, occupando il quinto posto, e si colloca al sesto posto per consumo di suolo e tra le prime città per trasporto pubblico.

Legambiente Brescia ha commentato che, sebbene ci siano segnali positivi, ci sono ampi margini di miglioramento. Si propone di ridurre la produzione di rifiuti e aumentare la raccolta differenziata, incrementare l’uso di fotovoltaico negli edifici pubblici, potenziare le zone a traffico limitato e contenere le perdite d’acqua nella rete.

Articolo precedente
Uematsu contro l’AI: la musica videoludica giapponese in crisi
Articolo successivo
Psicologia e Criminologia Investigativa in Italia: Corso Introductivo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.