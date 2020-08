La partita

– Il Brescia saluta la Serie A e, con ogni probabilità, Sandro Tonali. Per Daniele Gastaldello, invece, è il giorno dell’addio al calcio: il calendario gli ha voluto concedere l’ultimo gettone nella massima serie contro un vecchio amore come la Sampdoria, club che lo ha visto protagonista per otto stagioni. I doriani chiudono l’anno con un pareggio (1-1) in casa dei lombardi, che sperano di poter allestire una rosa di tutto rispetto in cadetteria con gli introiti della cessione della loro stellina di centrocampo, mentre la Samp dovrà fornire a Ranieri un organico in grado di lottare per qualcosa in più della salvezza. Partita senza grossi scossoni, quella che ha aperto il programma dell’ultima giornata di Serie A: Leris in gol nel primo tempo, pareggio di Torregrossa nella ripresa, con quest’ultimo che forse meriterebbe una nuova chance in A, ma sarà il mercato a stabilirlo.

Non è tempo per gli eroi, con il campionato ormai concluso, e nella prima parte di gara Tonelli decide di non rischiare: il difensore alza bandiera bianca per un problema al ginocchio, al suo posto Colley. L’ultimo turno di campionato rivede l’arbitro Fabbri in campo, fermo da Roma-Parma e il mancato rigore assegnato per mani di Mancini: la storia si ripete quando Gastaldello respinge nettamente con il gomito una conclusione di Vieira. Anche stavolta viene richiamato all’on-field review, in questa occasione c’è però il passo indietro: calcio di rigore e giallo al difensore. Sul dischetto va Quagliarella che spiazza Andrenacci ma non inquadra i pali, si resta sullo 0-0. Le due squadre si rinfrescano le idee a bordo campo dopo il rigore sbagliato e la sosta sembra giovare: Torregrossa impegna Falcone che poi deve superarsi sulla conclusione di Zmrhal, deviata sul palo, quindi è Gabbiadini a sfiorare il vantaggio da fuori area. Lo stallo si sblocca a 4′ dall’intervallo con un destro di Leris deviato sfortunatamente da Gastaldello. Il Brescia impatta a inizio ripresa: Falcone travolge Ayé in uscita bassa, Torregrossa non sbaglia dagli undici metri. I ritmi crollano con il passare dei minuti, da registrare un gol annullato per parte – Torregrossa e Quagliarella – e le chance sprecate da Colley (bravo Andrenacci) e Zmrhal, che colleziona il secondo legno di giornata con un colpo di testa. Il finale, dopo l’espulsione per due gialli a tempi di record per Askildsen, è tutto per Gastaldello, uscito dopo un’ora di gioco: il difensore si porta a casa il pallone, l’ultimo di una carriera di buon livello.

BRESCIA-SAMPDORIA 1-1 (0-1)

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello (13′ st Semprini), Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek (13′ st Ndoj); Torregrossa, Ayé (23′ st Donnarumma, 33′ st Viviani). All.: Lopez

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Tonelli (14′ pt Colley), Augello; Maroni (23′ st Jankto), Vieira (27′ st Askildsen), Bertolacci (27′ st Thorsby), Leris (23′ st Linetty); Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri

Arbitro: Fabbri

Reti: 41′ pt Leris, 4′ st rig. Torregrossa

Ammoniti: Gastaldello, Falcone, Vieira

Espulso: Askildsen per doppia ammonizione

Note: al 27′ pt Quagliarella ha tirato fuori un rigore