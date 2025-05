Brescia Retrocesso in Serie C: Cellino Condannato e Sconvolto

Il Brescia è retrocesso in Serie C a seguito di una penalizzazione di 8 punti inflitta dalla FIGC, che prevede la detrazione di 4 punti nella stagione attuale e 4 nella prossima. La sanzione è stata decisa a causa dell’uso di crediti d’imposta, ritenuti non validi, relativi a Irpef e Inps. I crediti, acquistati tramite il Gruppo Alfieri, sono stati considerati inesistenti dopo controlli dell’Agenzia delle Entrate e segnalazioni della Covisoc.

Il presidente del club, Massimo Cellino, ha denunciato la situazione come una truffa e ha espresso la sua frustrazione, affermando che il processo è stato influenzato da interessi esterni. Cellino e suo figlio Edoardo sono stati inibiti dalle attività federali per sei mesi. Nelle sue dichiarazioni, Cellino si è detto profondamente afflitto e convinto che la penalizzazione fosse predeterminata.

Inoltre, ha insinuato che la retrocessione del Brescia possa essere collegata alla volontà di salvare la Sampdoria, altro club italiano con difficoltà. Cellino ha rivelato di aver già avviato trattative per la cessione del Brescia, ma la situazione attuale ha complicato ulteriormente il processo.

Attualmente, è previsto un appello presso la Corte Federale, programmato tra il 10 e il 12 giugno. Nel frattempo, la Lega B ha già ricalibrato il calendario dei playout, fissati per il 15 e il 20 giugno tra Salernitana e Sampdoria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it