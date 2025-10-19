Brescia conquista Lecco e punta al secondo posto in classifica

Lecco e Union Brescia si sono affrontate al Rigamonti-Ceppi in una partita molto equilibrata che ha visto un primo tempo privo di reti e oltre quattromila spettatori, di cui 800 provenienti da Brescia.

Nella prima frazione, entrambe le squadre hanno cercato di segnare ma le difese ben organizzate hanno impedito gli attacchi. Il Lecco ha impostato il gioco con un 3-5-2, controllando bene il possesso palla, mentre il Brescia ha optato per le ripartenze. Le poche occasioni pericolose sono arrivate da calci piazzati, ma senza concretizzarsi. Per il Lecco, il portiere Furlan si è mostrato sicuro, così come Tanco e Zanellato, mentre Gori ha avuto un ruolo cruciale con alcuni interventi decisivi per il Brescia.

Il Brescia è passato in vantaggio al quindicesimo minuto del secondo tempo grazie a Spagnoli, abile a sfruttare un assist di Pellegrino. Dopo il goal, si sono susseguiti diversi cambi da entrambe le parti, ma le occasioni da rete sono state scarse. Il pubblico, tuttavia, ha mantenuto alta l’energia fino al fischio finale.

Con questa vittoria, il Brescia riesce a raggiungere il secondo posto in classifica, subito dietro al Vicenza.

Il risultato finale è stato Lecco-Brescia 0-1, con il primo tempo terminato 0-0.