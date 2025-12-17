Bresaola della Valtellina IGP a Natale

A Natale, le parole d’ordine sono gusto e golosità, ma il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina lancia un messaggio leggero e dimostra che anche a Natale si può portare in tavola qualcosa di buono, genuino e sano. Secondo recenti dati, gli italiani stanno cambiando le loro abitudini alimentari, privilegiando la salute e il benessere con un aumento del 3% per i prodotti ipocalorici e del 2% per quelli iperproteici.

La Bresaola della Valtellina IGP può essere protagonista dei menu invernali grazie a cinque abbinamenti inediti, pensati per portare equilibrio e sfiziosità sulla tavola delle feste. Questi abbinamenti sono: insalata di Bresaola della Valtellina IGP, finocchi e melograno; radicchio al forno con Bresaola della Valtellina IGP croccante; fichi secchi ripieni di Bresaola della Valtellina IGP e miele; crostini integrali con Bresaola della Valtellina IGP, caprino e noci; risotto allo zafferano con Bresaola della Valtellina IGP e scorza di limone.

La Bresaola della Valtellina IGP è un alimento unico, povero di grassi, ricco di proteine nobili e fonte di ferro, zinco e vitamine del gruppo B. perfetta per essere inserita nei menu delle feste, in abbinamenti originali e leggeri, per equilibrare la dieta senza rinunciare al piacere del gusto. Il suo alto contenuto proteico e il ridotto apporto calorico aiutano a sentirsi sazi più a lungo e a bilanciare meglio i pasti dei giorni di festa.

La Bresaola della Valtellina IGP nasce da una tradizione secolare di un saper fare che si tramanda di padre in figlio, tutelata da un Disciplinare che unisce saperi artigianali e innovazione per garantire qualità e autenticità. un prodotto moderno nella sua semplicità: proteico ma leggero, pratico ma gourmet. Inserire ingredienti come questo aiuta a godersi ogni portata con gusto e serenità.