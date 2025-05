Brensocatib: nuova speranza per le bronchiectasie croniche

Uno studio clinico internazionale, chiamato “ASPEN”, ha evidenziato l’efficacia del Brensocatib, un nuovo farmaco nel trattamento dell’infiammazione delle vie aeree, fondamentale nella progressione delle bronchiectasie, una malattia polmonare cronica. Recentemente, l’interesse scientifico per questa condizione è aumentato, data l’assenza di terapie specifiche approvate.

La ricerca inizialmente si è focalizzata sulla prevenzione delle infezioni, per poi spostare l’attenzione sul ruolo dell’infiammazione, soprattutto legata all’accumulo di neutrofili, che possono aggravare il quadro clinico. I risultati dello studio sono stati pubblicati su “The New England Journal of Medicine” e sono stati ottenuti grazie al team di Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano, guidato da Francesco Blasi.

Il Brensocatib, già testato anche nello studio WILLOW, ha dimostrato di ridurre le riacutizzazioni e il declino della funzionalità polmonare. I risultati saranno presentati alla FDA per una possibile approvazione come primo farmaco specifico per le bronchiectasie, malattia che segue l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva in termini di diffusione.

La bronchiectasie si manifesta con tosse cronica, produzione di muco abbondante e infezioni respiratorie frequenti, comportando peggioramenti acuti che accelerano il declino polmonare. Questa malattia, dalle cause varie, compromette la qualità della vita e può ridurre l’aspettativa.

Lo studio ha coinvolto oltre 1700 pazienti, aprendo nuove prospettive terapeutiche non solo per le bronchiectasie ma anche per altre patologie infiammatorie. Secondo Blasi, il Brensocatib potrebbe offrire un’alternativa efficace anche a pazienti che non possono assumere antibiotici a lungo termine.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net