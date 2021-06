Mercoledì pomeriggio Britney Sears si è collegata con il tribunale di Los Angeles e per 30 minuti ha raccontato la verità sulla sua conservatorship. La giudice Brenda Perry ha ringraziato la popstar e si è detta sensibile al suo racconto. Ma cosa è successo dopo? Nulla, niente è cambiato. La Spears è rimasta nelle mani di chi ha chiuso la sua gabbia 13 anni fa e i fan sono furiosi.

Sono finiti on line dei documenti che dimostrano come Brenda Perry non abbia modificato niente. Effettivamente qualcosa poteva essere fatto, ma non la fine della tutela legale. La giudice è stata chiara, Britney dovrà presentare una richiesta scritta da un avvocato dove chiederà che la conservatorship venga archiviata. Questo probabilmente verrà fatto nella prossima udienza il 14 luglio.

Certo è che i suoi tutori potrebbero ancora farle di tutto, anche rinchiuderla nuovamente in una clinica psichiatrica. Ma sono convinto che non le accadrà nulla, perché la testimonianza di mercoledì in qualche modo l’ha salvata. Britney adesso ha i riflettori puntati addosso come mai prima d’ora e ogni mossa del padre e del suo team è tenuta d’occhio dai media e dai fan. Soprattutto adesso abbiamo la certezza che il FreeBritney non è mai stato un movimento di cospirazionisti.

ÚLTIMO MINUTO: La orden de la audiencia de ayer muestra que la jueza Brenda Penny hizo ABSOLUTAMENTE NADA para proteger a Britney Spears después de su testimonio. Britney permanece bajo el control físico y legal de quienes, según ella, abusaron de ella.#FreeBritney 💔 pic.twitter.com/S6Ux7aEFfQ — Britney Spears República Dominicana (@britneyspearsrd) June 24, 2021

BREAKING NEWS: The minute order from yesterdays’ hearing shows Judge Brenda Penny did ABSOLUTELY NOTHING to protect Britney Spears following her testimony. Britney remains under the physical and legal control of those who she says abused her. #FreeBritney pic.twitter.com/8fn1hEiEp2 — Britney Fan (@BritneyEscape) June 24, 2021

Brenda Perry, le parole dopo aver sentito la testimonianza della Spears.

“Pima di tutto la ringrazio per aver parlato. Poi voglio precisare di essere molto sensibile riguardo a ciò che ha riferito a noi. Sono certa che sia servito molto coraggio per dire tutte queste cose davanti ad altre persone. Quindi ci tengo tanto a ringraziarla e apprezzo che si sia collegata con noi per raccontarci come si sente. Per quanto riguarda la sua richiesta, deve presentare un atto formale dove chiede che la conservatorship abbia fine”.