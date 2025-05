Brenda Lodigiani Prende il Posto di Benedetta Parodi a Bake Off Italia: Novità nella Conduzione Dopo 12 Anni

Brenda Lodigiani sostituisce Benedetta Parodi alla conduzione di Bake Off Italia, programma in onda su Real Time. La notizia, già circolata nei giorni precedenti, è stata confermata da Lodigiani tramite un reel su Instagram e da un comunicato ufficiale. Dopo dodici anni, Benedetta Parodi lascia il programma, e il suo annuncio è stato reso in modo ironico con una finta smentita.

Brenda Lodigiani, classe 1987, ha iniziato la sua carriera televisiva con “Central Station” su Comedy Central e ha successivamente lavorato su Rai Due con “Scorie”. Ha recitato nel film “Mollo tutto e apro un chiringuito” e ha scritto un romanzo intitolato “Accendi il mio fuoco”. Negli ultimi anni, è stata protagonista di “Lol – Chi ride è fuori” e ha collaborato con la Gialappa’s, esibendosi in diverse imitazioni, tra cui Orietta Berti e Marcella Bella.

Quella di Bake Off Italia sarà la sua prima esperienza come conduttrice. Il programma, girato a Villa Borromeo d’Adda in provincia di Monza e Brianza, premia ogni anno il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Oltre a Lodigiani, vi saranno come giurati Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, insieme al superospite fisso Iginio Massari per le prove tecniche. Il passaggio del testimone da Benedetta Parodi a Brenda Lodigiani rappresenta l’unico cambiamento tra i conduttori storici del programma, che continua a essere prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.