Brenda Lodigiani imita Annalisa a GialappaShow: cosa ne pensa la cantante

La seconda edizione del programma GialappaShow è caratterizzata dalla nuova imitazione di Annalisa realizzata dalla bravissima Brenda Lodigiani. Ironizzando sugli “uuh / aah” del testo di Mon Amour, la comica ha creato la parodia della cantante fondandola tutta sulla competizione con Elodie, i numeri in classifica e ovviamente la laurea in fisica: “Io sono laureata, Elodie no!“.

“Uuuh, aaah Quando arriva Annalisa le campane suonano a festa. Quando arriva Annalisa il sindaco scuoia il vitello grasso. Ci ha raggiunti anche il mio fiscalista, Elodie non ce l’ha così bono. C’è anche il mio idraulico. Popolo di Annalisa, cantate con me”.

I video di Brenda Lodigiani sono ormai un cult e per questo motivo, ospite a RDS, Annalisa ha così commentato l’imitazione.

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile. Non si pensi che siano vere quelle robe lì, anzi, il contrario. Io ed Elodie andiamo d’accordissimo”.