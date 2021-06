Un tuffo nel passato per Brenda Asnicar, che ieri ha fatto impazzire i fan de Il Mondo di Patty. L’attrice ha reso felice chi è cresciuto con Patito Feo, cantando il brano che ha reso iconico il personaggio di Antonella. Durante lo show argentino Los Mammones Brenda ha intonato ‘Las Divinas‘ e il video in questione ha fatto il giro del mondo in poche ore.

La Asnicar recentemente ha anche rivelato di voler incidere un duetto con la collega, Laura Esquivel, Patty di Patito Feo. Non ci resta che aspettare questa reunion.

jungkook ha visto l’esibizione recente di brenda asnicar che canta las divinas e questo lo ha ispirato e ha deciso di rendere omaggio a quella di diosa unica bonita ricreando l’arrivo di antonella sulla scena

brenda asnicar che canta “las divinas” dopo 14 anni e sinceramente non ero pronta piango pic.twitter.com/ahq6XTqBla — bibbi ‎✪ ‎⧗ (@njallshalf) June 13, 2021

Brenda Asnicar sullo scandalo che ha travolto Juan Darthés.

“C’è stata una denuncia che ha fatto una delle mie compagne, è stata una situazione da film dell’orrore. Non so ancora cos’è successo di preciso, la giustizia a volte è lenta. Io volevo bene anche a Juan, voglio bene alla sua famiglia, non so davvero cosa possa essergli successo. Io non sapevo nulla. Ma dobbiamo credere nelle nostre donne, dobbiamo sapere che questo non è un gioco.

Io credo a Thelma, ovviamente. Non so cos’altro dire. Per me è difficile, io stavo lavorando tutti i giorni, io non ho mai visto niente. Ho visto delle situazioni però non di questo tipo. Niente, non so cosa dire. Io sono rimasta sotto shock, è stata una sorpresa. Voglio ricordare Il Mondo di Patty come un momento della mia vita. Io sono un’artista a cui interessano tantissimo queste questioni, adesso io so perché sono chi sono. La vita ti mostra chi sei, per questo credo a Thelma e la supporto. Io cerco sempre di usare la mia musica per esprimere messaggi positivi. Le mandiamo davvero un abbraccio e alle altre attrici, anche a Laura“.