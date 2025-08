Bremer: “Pronto a ripartire, la Juventus vuole lo scudetto”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il ritiro estivo della squadra a Herzogenaurach. Ha parlato del suo recupero dall’infortunio al crociato, definendo i primi mesi post-operatori come i più difficili, poiché si aspettava di restare fuori per nove mesi. Tuttavia, ora si sente in forma e pronto a tornare ai suoi livelli.

Bremer ha spiegato di aver avvertito un po’ di timore nei primi contrasti, ma è fiducioso di poter disputare le prossime amichevoli per affinare la propria condizione fisica. Ha ringraziato i membri dello staff e la sua famiglia per il supporto ricevuto durante questo periodo impegnativo. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della presenza di Giorgio Chiellini, con cui ha condiviso esperienze legate agli infortuni.

Riferendosi alla squadra, Bremer ha osservato che la Juventus sta costruendo un progetto solido e che i cambiamenti portati dalla scorsa stagione hanno reso il gruppo più forte. Ha citato i progressi di alcuni compagni, come il giovane Yildiz e Gatti, evidenziando le potenzialità della squadra.

Bremer ha accennato anche al mercato, affermando che l’arrivo di giocatori forti potrebbe consentire alla Juventus di competere per il titolo. Ha identificato le tradizionali squadre rivali per lo scudetto e ha esposto la sua convinzione che la Juventus tornerà a primeggiare.

Infine, ha fatto riferimento all’allenatore Tudor, sottolineando la sua capacità di infondere serenità e di adattare il gioco a un modello vincente. Bremer ha anche commentato situazioni come il ritorno di Douglas Luiz e le aspirazioni di Vlahovic, sperando che quest’ultimo rimanga in squadra per contribuire al successo della Juventus.