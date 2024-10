Bremer, lesione del crociato: il comunicato della Juve

Pessime notizie per la Juventus a seguito della partita contro il Lipsia: Gleison Bremer ha subito una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il difensore brasiliano, uscito malconcio dalla sfida, sarà costretto a un lungo stop, con una previsione di assenza di sette mesi. Gli esami eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno confermato il danno al legamento, mentre per Nico Gonzalez è stata riscontrata una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, che lo terrà lontano dai campi per circa tre settimane.

Il lungo infortunio di Bremer apre ora la possibilità di vedere Kalulu o Danilo inseriti nella formazione titolare al fianco di Gatti. Nella partita di ieri, l’ex giocatore del Milan ha già dimostrato di poter sostenere l’assenza di Bremer contribuendo alla vittoria della squadra in Europa. Tuttavia, il tecnico Thiago Motta sarà costretto a trovare delle soluzioni promuovendo probabilmente Kalulu o Danilo per coprire la mancanza del difensore centrale.

Per quanto riguarda Gonzalez, la sua situazione sembra meno grave e la sua assenza è prevista per un periodo più breve. Con il suo rientro programmato in tre settimane, il tecnico potrà contare su Conceicao per occupare il posto nel tridente d’attacco al fianco di Vlahovic, completato by Yildiz e Koopmeiners.

Questa serie di infortuni si presenta come un ulteriore ostacolo per la Juventus che, in un momento cruciale della stagione, deve far fronte sia alla competizione in campionato che alle sfide in Europa. La squadra sarà quindi obbligata a ripensare la sua strategia di gioco e attingere a risorse sfortunate in questo periodo. La direzione della squadra e le scelte tattiche del mister saranno fondamentali per affrontare al meglio le prossime gare, tenendo presente che la perdita di un giocatore chiave come Bremer rappresenta un grande deficit per l’intera retroguardia.

Nel complesso, la Juventus deve agire rapidamente e con decisione per adattarsi a queste difficoltà, mentre i tifosi sperano in un pronto recupero dei loro beniamini e un ritorno alle performance elevate che li hanno caratterizzati negli ultimi anni.