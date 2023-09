Bref Fresh Brillante Detersivo Brillante Pavimenti per tutte le Superfici, Igiene Casa, 1 Confezione 1250 ml

Bref Brillante Pavimenti è il detergente ideale per tutti i pavimenti lavabili per la tua casa, anche quelli più delicati come marmo, ceramica e parquet. Grazie alla sua formula con alcol naturale dona alle superfici una brillantezza impeccabile in una sola passata! La sua formula ad asciugatura ultarapida garantisce un pulito splendente e un fresco profumo che dura a lungo.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 1 x 1 cm; 10 grammiProduttore ‏ : ‎ Henkel IT (Detergenza)ASIN ‏ : ‎ B01M1K6IOCNumero modello articolo ‏ : ‎ 2567151Paese di origine ‏ : ‎ Spagna

Profumazione brillante

1250 ml

Questo prodotto rispetta le regole di produzione