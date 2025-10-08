17.5 C
Breast Unit Verona: decennale tra innovazione e prevenzione

Da StraNotizie
La Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona festeggia dieci anni di attività con un evento a Montecitorio, coinvolgendo specialisti, pazienti, parlamentari e rappresentanti scientifici. Questa ricorrenza coincide con l’“Ottobre Rosa”, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, conferendo un’importanza nazionale alla senologia veronese.

Durante l’incontro, la coordinatrice della Breast Unit, Francesca Pellini, ha delineato i progressi degli ultimi dieci anni e le sfide future. Sono emerse due problematiche principali: l’aumento dei casi di tumore al seno tra le giovani donne e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella diagnostica. Pellini ha sottolineato l’importanza di attivare screening precoci e di adottare tecnologie per garantire diagnosi più rapide e personalizzate.

La Breast Unit di Verona, dal 2015 centro hub regionale, ha gestito circa 1.700 pazienti all’anno e ha eseguito oltre 7.000 interventi chirurgici. La struttura è caratterizzata da un modello multidisciplinare, che riunisce vari professionisti della salute per seguire le pazienti in ogni fase, dalla diagnosi alla riabilitazione. Inoltre, l’umanizzazione delle cure è un altro aspetto fondamentale, con personale dedicato e supporto psicologico per le pazienti.

L’incontro ha visto anche la voce di giovani pazienti come Nicole Zangrandi, che ha enfatizzato la necessità di una comunicazione più inclusiva nelle campagne di prevenzione. L’evento è stato promosso dall’onorevole Paola Boscaini, con il patrocinio istituzionale del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Infine, il programma di Ottobre Rosa a Verona prevede attività scientifiche, informazione, eventi culturali e clinici, comprese iniziative di prevenzione aperte al pubblico.

