Braun Silk·expert Pro 5: Epilatore a Luce Pulsata per Uso Domestico con Custodia e Rasoio Venus – Idea Regalo Bianco/Oro con 3 Testine

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

473,00€ - 390,89€

(as of Apr 15, 2025 13:10:38 UTC – Details )

Prezzo:





Silk·expert Pro 5 è l’epilatore a luce pulsata di Braun progettato per risultati ottimali. Non si tratta di un epilatore laser, ma di un dispositivo che utilizza una tecnologia a luce pulsata all’avanguardia per permetterti di ottenere fino a 1 anno di pelle liscia, con risultati visibili in sole 2 settimane (seguendo il regime di trattamento. I risultati individuali possono variare). La Luce Pulsata adatta automaticamente e continuamente ogni flash alla tonalità della tua pelle grazie alla tecnologia Skin-Protection max. Fino a 125 impulsi di luce al minuto; ti permette di trattare tutta la pelle grazie alla modalità gliding a scorrimento veloce. Il rasoio Venus può variare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 28,4 x 19,6 x 10 cm; 1,51 kg

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CQRTKXWS

Numero modello articolo ‏ : ‎ 7500435238328

Paese di origine ‏ : ‎ Regno Unito

[1 anno di pelle liscia] Risultati visibili in sole 2 settimane (seguendo il regime di trattamento. I risultati individuali possono variare)

[La Luce Pulsata più veloce di Braun] Evita le sedute laser dall’estetista, trattamento completo in soli 10 minuti nel comfort di casa

[Trattamento sicuro, dermatologicamente testato] La Luce Pulsata adatta automaticamente e continuamente ogni flash alla tonalità della tua pelle grazie alla tecnologia Skin-Protection MAX

[Delicato sulla pelle] Confortevole e praticamente indolore anche nelle zone sensibili grazie alle 3 modalità di intensità. Con filtro UV integrato

[Trattamento dalla testa ai piedi] Tratta gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e persino le zone intime con testine dedicate

[5 anni di garanzia] Progettato in Germania e prodotto nel Regno Unito (si applicano i T&C su Braun.com)