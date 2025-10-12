Braun Series 9 Pro Rasoi Elettrico con Custodia da Viaggio

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: (€309.99 / count)

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Series 9 Pro, Electric Shaver Beard Travel Case, Lithium Ion Battery, 100% Waterproof Gift Idea, 9477CC Black

Braun Series 9 Pro: Il Rasoio Elettrico per Barba Perfetto

Scopri il Braun Series 9 Pro, un rasoio elettrico che ridefinisce l’idea di prestazione. Questo rasoi per barba è progettato per offrirti un’esperienza di rasatura efficace e delicata, indipendentemente dal fatto che tu abbia una barba di 1, 3 o 7 giorni.

Tecnologia Avanzata per Risultati Eccezionali

Dotato del trimmer ProLift, il Braun Series 9 Pro solleva e taglia anche i peli lunghi e piatti, garantendo una rasatura precisa anche nelle zone più difficili. Grazie alla tecnologia Sonica, questo rasoio offre prestazioni superiori, con una rasatura fino al 10% più veloce rispetto ai modelli precedenti.

Pratico e Innovativo

Il rasoio è fornito con un PowerCase, una custodia ricaricabile che ti consente di ricaricare il tuo rasoio ovunque e in qualsiasi momento. Con una batteria Li-Ion potente, puoi utilizzare il rasoio per un massimo di 6 settimane prima di doverlo ricaricare.

Vantaggi del Braun Series 9 Pro:

**100% impermeabile**: perfetto per l’uso con schiuma, gel e anche sotto la doccia.

**Costruito per durare**: progettato e realizzato in Germania, con una vita utile stimata di 7 anni.

Non perdere l’occasione di rivoluzionare la tua routine di rasatura. Scegli il Braun Series 9 Pro e goditi un’eccezionale esperienza di rasatura!