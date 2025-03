Braun Rifinitore All-In-One Series 7 AIO7545: Rasoio Elettrico 12 in 1 con Tecnologia AutoSense e Lama ProBlade, Wet&Dry, Grigio

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Il miglior rifinitore All-in-One di Braun per uomini. Il set di strumenti 12in1 ti permette di rifinire senza sforzo barba, naso e orecchie, tagliare i capelli e radere tutto il corpo. Raggiungi la precisione su qualsiasi barba con la lama ProBlade ultra affilata e la tecnologia AutoSense che rileva la densità della barba e adatta la potenza del motore. Ottieni una rasatura precisa e linee perfette con la testina PrecisionShave. 14 impostazioni di lunghezza e impugnatura AquaGrip offrono un controllo completo. Il rasoio elettrico barba e capelli AIO Series 7 è costruito per durare, è impermeabile e con una batteria al litio con un’autonomia fino a 120 minuti. Il pacco può variare. Contenuto della confezione: 1 regolabarba uomo, 7 pettini, 3 accessori, 1 spazzolina di pulizia, 1 custodia.

Pile ‏ : ‎ 1 LR44 pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 25,1 x 16,1 x 6,6 cm; 323 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0DQWLG36G

Numero modello articolo ‏ : ‎ 7500435245067

STYLING PROFESSIONALE SENZA SFORZO: rasoio elettrico barba 12in1 di Braun per la rasatura dalla testa ai piedi con strumenti selezionati per la rifinitura della barba, delle orecchie e del naso, il taglio dei capelli e la rasatura del corpo

MASSIMA PRECISIONE: Ottieni uno styling senza sforzo con la lama ProBlade ultra affilata e la massima efficienza per qualsiasi barba grazie alla Tecnologia Autosense

VERSATILITÀ ILLIMITATA: Ottieni linee perfette e una rasatura pulita con la testina PrecisionShave; rasoio elettrico barba e capelli con 14 lunghezze di taglio da 3 a 21 mm

DELICATO SULLA PELLE SENSIBILE: con la tecnologia SkinGuard, progettata per la massima sicurezza e comfort anche sulle aree sensibili del corpo

COSTRUITO PER DURARE: 100% impermeabile con impugnatura AquaGrip per il massimo controllo anche sotto la doccia; batteria Li-Ion di lunga durata, fino a 120 minuti di autonomia senza cavo