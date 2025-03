Braun MGK3441: Kit Regolabarba 8-In-1 per Uomo, Rasoio Elettrico per Barba e Capelli con Utilizzo Senza Fili fino a 80 Minuti

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

66,53€ - 38,99€

(as of Mar 16, 2025 17:20:37 UTC – Details )

Prezzo:





Rasatura di viso, barba e testa con il tagliacapelli uomo e rasoio elettrico barba tutto-in-uno Braun Series 3. Kit per la rasatura 8-in-1 realizzato per barba, capelli, dettagli e molto altro. Con lame ultra affilate e autonomia di 80 minuti. Contenuto della scatola 1 regolabarba uomo con testina in plastica inclusa 1 testina del rifinitore naso e orecchie 1 mini rasoio barba a lamina 1 pettine scorrevole per barba (3-11 mm) 1 pettine scorrevole per capelli (13-21 mm) 1 pettine fisso (2 mm) 1 pettine fisso (1 mm) 1 pettine per i dettagli 1 spazzolina di pulizia 1 custodia

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,7 x 5,7 x 28,2 cm; 310 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0BT51JNYC

Numero modello articolo ‏ : ‎ 4210201446910

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Rasoio elettrico barba Braun 8-in-1, per una rasatura impeccabile di barba e viso: accessori studiati per la rifinitura di barba, rifinitura di naso e orecchie, rasatura di precisione e taglio di capelli da casa

Il tuo stile, senza sforzi: la lama affilata è efficiente ad ogni passata, garantisce un risultato impareggiabile anche nelle aree difficili e una rasatura confortevole su viso e barba, e sulla testa

Facile da usare, non importa la lunghezza: una rasatura impareggiabile con pettini fissi da 1 mm e 2 mm e 2 pettini scorrevoli (3-21 mm)

Progettato per durare nel tempo: questo tagliacapelli uomo è dotato di una potente batteria Ni-MH con autonomia di 80 minuti senza fili ed è lavabile sotto l’acqua corrente

Creato per ogni fase della tua routine a casa: questo regolabarba uomo include una custodia da riporre comodamente in bagno