Neymar supera Ronaldo e punta Pelè. L’attaccante del Psg è il grande protagonista della seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Con una tripletta, infatti, Neymar non solo ha trascinato il Brasile al successo nel match in casa del Perù, ma ha anche superato Ronaldo il Fenomeno nella classifica dei migliori marcatori di sempre con la maglia della Seleçao, raggiungendo quota 64 gol (in 104 partite), due in più dell’ex attaccante dell’Inter (62 in 98 gare). Adesso davanti a O Ney c’è soltanto il grande Pelè a quota 77 reti in 92 presenze.

A Lima le cose si mettono subito male per il Brasile: al 5′ il Perù è già in vantaggio con Carrillo (gran destro al volo da fuori area), ma al 28° Neymar pareggia su rigore. Nella ripresa, al 14′ padroni di casa di nuovo avanti con Tapia e pronta risposta brasiliana questa volta firmata Richarlison (64°). All’83’ Neymar, ancora su rigore, porta avanti i verdeoro, il Perù resta in dieci (espulso Zambrano) e Neymar in pieno recupero firma il 4-2. Seleçao a punteggio pieno con 6 punti in due gare, così come l’Argentina.

Bolivia-Argentina: Messi abbraccia Correa

Lautaro e Correa in gol

Grazie ai gol “italiani” l’Albiceleste ha superato il problema altitudine vincendo 2-1 a La Paz in casa della Bolivia. Padroni di casa in vantaggio al 24′ con Moreno, allo scadere del primo tempo Lautaro Martinez vince un rimpallo in area e firma l’1-1. Nella ripresa, al 34′, ci pensa il laziale Correa, su assist di Lautaro, a firmare il 2 a 1 che permette a Messi e compagni di portare a casa i tre punti e di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. Resta a secco di punti, invece, la Bolivia.

Due gol ‘italiani’ anche a Santiago del Cile dove la Roja non va oltre il 2-2 casalingo con la Colombia che, al 6′, si porta subito in vantaggio con Lerma. Poi, però, scende in campo…l’Inter. Al 37′ pareggia Vidal su rigore, quattro minuti più tardi il 2-1 firmato da Sanchez. Nel finale, al 91′, il 2-2 colombiano con Radamel Falcao.

Uruguay ko

Pesante sconfitta per l’Uruguay, battuta 4-2 in Ecuador. A Quito, Mena Delgado, Estrada Martinez (doppietta) e Plata portano sul 4-0 i padroni di casa, la reazione della Celeste è tardiva e soltanto due rigori realizzati da Luis Suarez consentono alla nazionale guidata da Tabarez di ridurre le distanze. Successo del Paraguay in Venezuela: a Merida decide una rete di Gimenez all’85’. Al 95′ il Venezuale spreca con Herrera il rigore del pari.





