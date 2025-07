Branzack Music Festival 2025: arte e musica senza confini

Dal 25 al 27 luglio 2025, Bellinzago Novarese ospiterà la prima edizione del Branzack Music Festival, un evento dedicato alla fusione di musica, arte, danza e cultura. Per tre giorni, diverse iniziative, concerti e laboratori gratuiti animeranno luoghi suggestivi come la Badia di Dulzago, il cuore del centro cittadino e il Vecchio Mulino nel Parco del Ticino.

Il festival, concepito da Sonia Spinello e promosso dall’Associazione Culturale Pannonica APS con il supporto del Comune, si distingue per la sua proposta artistica multidisciplinare. Ogni giornata avrà un tema specifico che sarà riflesso nelle performance e nelle attività artistiche.

La manifestazione presenta un programma libero e accessibile, con una formula di donazione consapevole, ad eccezione del laboratorio “Respiro in movimento”, che prevede un contributo per coprire le spese. Saranno disponibili concerti con artisti di vari generi, performance di danza contemporanea, esibizioni di pittura dal vivo, letture letterarie, laboratori per adulti e bambini, nonché degustazioni enogastronomiche e spazi dedicati al benessere.

Il festival ha anche un forte impegno sociale: il ricavato delle donazioni del concerto finale sarà devoluto alla Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione del VCO.

Le location selezionate arricchiscono l’esperienza del festival: la Badia di Dulzago, un ex complesso monastico del XII secolo; il centro di Bellinzago, attorno alla Chiesa di Sant’Anna e Piazza Martiri della Libertà; e il Vecchio Mulino nel Parco del Ticino, che offre un contesto naturale ideale per la musica.

La copertura mediatica sarà curata da radio/altriSuoni, mentre la comunicazione sarà gestita da InfiniteVibes e Adele Paganini. Info e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sui canali social del festival.