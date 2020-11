Anche se il Natale 2020 sarà diverso da quello degli anni scorsi, Robbie Williams resta fiducioso, pubblicando il brano Can’t Stop Christmas.

Buone vacanze in quarantena da Robbie Williams! Il cantante ha svelato la sua nuova canzone natalizia, intitolata Can’t Stop Christmas che arriva proprio in piena pandemia di COVID-19. “Non puoi portare via la nostra stagione, come non puoi portare via il nostro vino“, canta nel coro fin troppo familiare. “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza“.

La canzone è presente nell’album natalizio della star, The Christmas Present, che presenta un mix di classici festivi e collaborazioni con Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, Tyson Fury e altri.

Robbie Williams, ecco il brano per il Natale del COVID-19

Robbie Williams è decisamente entusiasta di diventare il nuovo Michael Bublé e re del Natale!

Dopo aver pubblicato il suo album di Natale numero 1 The Christmas Present nel novembre 2019, Robbie ha appena pubblicato un altro singolo per tale festività, intitolato Can’t Stop Christmas, che è uscito il 20 novembre 2020.

Pubblicando la canzone sui social, l’ex star di Take That ha condiviso una foto di se stesso, mentre indossava un maglione natalizio, con la didascalia “Can’t Stop Christmas – who’s ready?“

Robbie Williams, Can't Stop Christmas per un Natale fatto di distanze

Il team di Robbie ha rivelato che questa appena lanciata è una canzone di Natale appropriata per l’anno insolito che abbiamo trascorso finora: “Can’t Stop Christmas è una versione divertente della tradizionale canzone di Natale con testi sfacciati che riflettono su un 2020 senza precedenti, completo di melodia allegra e campanelli tintinnanti stagionali. Compresi i cenni del 2020 a Facetimes e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, acquisti online e distanze sociali“.