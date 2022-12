Branko, oroscopo 2023 segno per segno: tutte le previsioni

Se le previsioni di Paolo Fox per il 2023 non vi hanno soddisfatto, potete ritentare e leggere cosa vede Branko per il vostro segno nei prossimi mesi (qui il suo oroscopo del 2022). Direttamente da ‘Calendario Astrologico 2023‘ (il nuovo libro di Branko edito da Mondadori) ecco una breve anticipazione dell’oroscopo del prossimo anno. Nel mio caso Branko dice chiaramente che per me ‘il 2023 non sarà il migliore degli anni’, benissimo devo dire. E a voi è andata meglio?

Branko, oroscopo del 2023.

Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete.

È sicuramente un anno da valutare con attenzione, questo 2023 per il segno dell’Ariete. Non potete dormire sugli allori perché proprio dalle prime battute, l’anno vi presenterà occasioni o scelte da fare, che saranno propedeutiche all’andamento positivo o negativo del resto dell’anno.

Toro.

L’anno avrà diverse fasi, più o meno propizie, con alti e bassi. Dal punto di vista dell’influenza planetaria, a partire dai “vostri” mesi (per cui aprile e maggio) il sostegno da parte del cielo sarà sicuramente netto.

Gemelli.

Non ci saranno grandi trambusti, ma nemmeno emozioni travolgenti in questo 2023 per chi è del segno dei Gemelli. La tranquillità ad ogni modo non è certamente un male, c’è chi se la passerà peggio! In fondo, i pianeti saranno con voi abbastanza benevoli.

Branko, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Ci sono buone notizie anche per il segno zodiacale del Cancro, perché l’anno che a breve si aprirà darà l’opportunità di riparare alcune situazioni, risolvere problematiche o superare vecchi scogli. In particolare, dalla primavera all’inizio dell’estate le stelle vi guideranno.

Leone.

Non sarà un anno propizio per chi di indole è compiacente o cade spesso nell’inerzia. Leone, l’anno prossimo dovrai rimboccarti le maniche e costruirti da solo gli obiettivi che vuoi raggiungere. Sarai un po’ incandescente, per cui cerca di non cadere “troppo” in liti e discussioni.

Vergine.

Diciamolo senza troppi giri di parole, il 2023 non sarà il migliore degli anni per il segno della Vergine, che comunque non sarà statico ma avrà l’occasione di crescere e maturare. Animo e coraggio per affrontare gli impedimenti lungo la via.

Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia.

I rapporti di chi è nato sotto il segno della Bilancia saranno l’aspetto sotto stretta osservazione e influenza planetaria, con ottimi risultati e soddisfazioni per il lato relazionale della vostra vita.

Scorpione.

Eccolo qui finalmente l’anno che molti di voi aspettavano. Se c’è un segno che può gioire del cambio della guardia fra 2022 e il 2023, è proprio lo Scorpione che avrà i favori delle stelle praticamente in ogni sfera.

Sagittario.

L’anno che verrà avrà sicuramente una parola d’ordine su tutte: relazioni. Gli aspetti comunicativi infatti saranno premiati dagli astri per tutto il 2023.

Branko, Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno.

Ci saranno probabilmente grandi sorprese per i Capricorno nel 2023, aspetti della vostra vita che subiranno trasformazioni anche importanti e inattese.

Acquario.

Se ci dedichiamo bene alla vita professionale e gli aspetti finanziari, questo sarà un anno capace di restituire grandi soddisfazioni. La fortuna sarà dalla parte dei nativi dell’Acquario.

Pesci.

Il nuovo anno sarà un’occasione per cambiare vari aspetti della vita di chi è nato sotto il segno dei Pesci. Bisognerà soltanto capire se questi mutamenti saranno in meglio o in peggio, in base alle varie sfere.