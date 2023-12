Branko, l’oroscopo del 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Siamo arrivati anche alla fine di dicembre e come ogni anno ecco puntualissimo l’oroscopo di Branko (qui per leggere quello del 2023). Il famoso astrologo di UnoMattina ha svelato le sue previsioni per l’anno prossimo nel nuovo libro “Calendario Astrologico 2024”. E a voi questa volta com’è andata? Ma soprattutto: Branko aveva azzeccato qualcosa nell’oroscopo dell’anno scorso?

In ogni caso ricordate sempre: se il vostro oroscopo non è così tanto ‘stellare’, potete sempre fare come la nostra Santa Spears protettrice dei coltelli…



Branko, oroscopo del 2024.

Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete.

È un 2024 inondato dalla luce del grande Giove: quella dell’oro sino a maggio, poi da giugno quella delle persone vicine, dei colleghi, all’insegna ancora della condivisione. I giovani del segno, in particolare alla fine dell’anno, devono prendere la via dell’estero. Soltanto di rado, con discrezione, affiora una sottile vena di strana malinconia: non dimenticate che alle vostre spalle ci sono ancora Nettuno e Saturno, che v’ispirano quell’indefinibile non so che, come il pensiero di un amore perduto o mai incontrato. Ce la farete!.

Toro.

Voi amate l’oro e vorreste riempirvene le mani, non per cupidi- gia ma perché, figli di Venere, apprezzate e desiderate la bel- lezza più di ogni altra cosa al mondo. Ma l’oro ha un segreto potere: sa stregare, più se ne ha più se ne vuole; e in questo 2024 – così ricco di fortuna e di guadagni, con Giove prima nel vostro cielo e poi nel settore del denaro – rischiate di restare vittime del suo incanto.

Gemelli.

Per voi Gemelli il 2024 rappresenta un anno cruciale. È l’anno di Giove nel vostro cielo, che arriva a fine maggio portando espansione e ottimismo, godimento e prosperità. Di Giove leggerete nella trattazione dei singoli mesi, quindi non serve dilungarsi. – ha rivelato Branko – Ma questo è anche l’anno del trasloco definitivo di Plutone in Acquario, un segno vostro amico, quindi godrete dell’appoggio di un pianeta potente e oscuro, che resterà nella nuova sede per lunghi anni.

Branko, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

L’ottimismo, la socievolezza, la capacità di costruire nuove relazioni, favorita da Giove nel vostro amico Toro sino a maggio, lasciano il posto a un sentire più intimo e a una maggiore riservatezza da giugno in poi, quando il pianeta trasloca in Gemelli. Si tratta della preparazione all’approdo, nel 2025, dell’astro dell’espansione nel vostro cielo, preceduto giustamente da una fase di silenzio creativo. E nella quiete voi dialogate come il pastore errante con la vostra lattea signora: “Che fai tu, luna, in ciel?”.

Leone.

Avete passato momenti difficili (anche la prima parte di questo 2024 non sarà semplice), a volte non vi siete riconosciuti perchè la vostra luce sembrava offuscata. A giugno però il vostro anno registra un cambiamento, tornate splendenti e sicuri: è il grande Giove, che passa in posizione amica e vi restituisce la luce dell’ottimismo. Spesso in astrologia si definisce questo pianeta ‘la stella della fortuna’, ci si aspetta che i suoi raggi regalino amore, ricchezza, vincite; ma non è così: quello che Giove porta con sé è proprio la fiducia in se stessi.

Vergine.

Nel 2024 Saturno dai Pesci esamina il vostro compito in classe, sicuramente perfetto. A dire il vero, può darsi che il pianeta della saggezza – non a caso appunto dai Pesci – voglia insegnarvi proprio a essere meno perfetti, meno precisi e organizzati, perchè la capacità di improvvisare, il sapersi muovere fuori dagli schemi, a volte è quello che vi manca per arrivare ai più alti gradini della scala del successo, là dove meritate di stare, o anche per raggiungere quella piena felicità in amore che tende a sfuggirvi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia.

È un anno positivo per voi, questo 2024, con lunghi periodi eccellenti in cui siete totalmente privi di disturbi stellari: una condizione invidiabile, perché vi consente di realizzare senza ostacoli quello che desiderate davvero. Certo, non dovete aspettarvi che la fortuna – nemmeno da fine maggio in poi, quando il grande Giove si stabilisce nel vostro amico Gemelli – vi cada in mano come un frutto maturo: ogni conquista duratura richiede impegno e merito, ma questo non vi spaventa.

Scorpione.

Un 2024 da vivere liberamente, pienamente, intensamente, magicamente. Del resto siete Scorpione, nulla di quello che vi accade è semplice o leggero… È quasi un anno che Saturno non è più contro, ma a vostro favore, e soltanto ora iniziate a realizzare qual è il suo effetto sulla vostra vita. Piazzato com’è nel settore dell’amore, il pianeta si propone di indirizzare le vostre scelte verso persone più solide e disponibili, e di procurarvi una stabilità affettiva che vi faccia sentire completi.

Sagittario.

Amici Sagittario, sarete felici di sapere che questo 2024 sarà un anno veloce e ricco di cambiamenti: le stelle si muovono in fretta e creano geometrie sempre nuove, capaci di sorprendervi. Voi che amate correre a briglia sciolta per le praterie del cielo avrete modo di esplorare altri paesaggi, vivere esperienze diverse.

Branko, Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno.

Il pianeta della fortuna vi dà molto per tutto l’anno. Sino a maggio in amore – che periodo meraviglioso per il vostro cuore, sono previsti colpi di fulmine, matrimoni, convivenze! – poi per la carriera; sappiate condividere con gli altri anche quando sareste tentati di tenere tutto per voi. L’oscuro Plutone infatti nel 2024 lascia definitivamente il vostro segno per trasferirsi in Acquario, e pone l’accento sul rapporto con il denaro.

Acquario.

Nel 2024, un anno veloce, da bere in un sorso, iniziate a ritrovare voi stessi. – ha scritto Branko – Ormai siete quasi alla fine del transito di Urano (che si concluderà, anche se non definitivamente, nel 2025). Ad aiutarvi c’è anche l’istrionico Plutone, che quest’anno si stabilisce in pianta stabile da voi e vi guida a esplorare i luoghi più nascosti della vostra anima, sollecita un’apertura “universale”. Farete grandi cose in questo 2024!.

Pesci.

Il vostro 2024 è ancora all’insegna di Saturno: il pianeta della maturità vi vuole più saggi, voi invece lo volete più duttile e gentile; insomma, fra voi è una bella lotta, chissà chi la vincerà. Quest’anno vi riserva periodi incantevoli, con un cielo completamente sgombro da disturbi planetari. Il cielo vi lascia liberi di seguire i vostri sogni, senza alcun ostacolo che v’impedisca di realizzarli.