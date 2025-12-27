Branko e le previsioni astrologiche per l’Italia

Branko, nel suo “Calendario astrologico 2026 – Guida giornaliera segno per segno” edito da Mondadori, afferma che è tempo di diventare più razionali e moderni, e più buoni, riferendosi all’anno che verrà. Branko Vatovec, nato in Istria, ha un passato nel teatro, lavorando con compagnie prestigiose e come assistente alla regia in teatri lirici come il Maggio Musicale di Firenze, il San Carlo di Napoli e il Carlo Felice di Genova, prima di diventare astrologo.

L’interprete delle stelle, che scrive per settimanali e quotidiani nazionali e considera l’astrologia un’arte e una filosofia di vita, pubblica ogni anno le sue previsioni generali e poi quelle suddivise per ogni segno. Le previsioni generali per il 2026 indicano che sarà un anno senza precedenti, con un numero incredibile di transiti planetari. Branko sottolinea che le previsioni devono saper guardare oltre, tenendo presente anche la situazione in Europa. Il libro presenta le previsioni per ogni segno zodiacale, offrendo una guida giornaliera personalizzata.