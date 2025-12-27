7.4 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Attualità

Branko e le previsioni astrologiche per l’Italia

Da stranotizie
Branko e le previsioni astrologiche per l’Italia

Branko, nel suo “Calendario astrologico 2026 – Guida giornaliera segno per segno” edito da Mondadori, afferma che è tempo di diventare più razionali e moderni, e più buoni, riferendosi all’anno che verrà. Branko Vatovec, nato in Istria, ha un passato nel teatro, lavorando con compagnie prestigiose e come assistente alla regia in teatri lirici come il Maggio Musicale di Firenze, il San Carlo di Napoli e il Carlo Felice di Genova, prima di diventare astrologo.

L’interprete delle stelle, che scrive per settimanali e quotidiani nazionali e considera l’astrologia un’arte e una filosofia di vita, pubblica ogni anno le sue previsioni generali e poi quelle suddivise per ogni segno. Le previsioni generali per il 2026 indicano che sarà un anno senza precedenti, con un numero incredibile di transiti planetari. Branko sottolinea che le previsioni devono saper guardare oltre, tenendo presente anche la situazione in Europa. Il libro presenta le previsioni per ogni segno zodiacale, offrendo una guida giornaliera personalizzata.

Articolo precedente
Demogorgon in Minecraft: la mod horror di Stranger Things
Articolo successivo
SodaStream Terra Value Pack: 2 Bottiglie, CO2, Nero
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.