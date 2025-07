Brani italiani più ascoltati all’estero nel 2025

Spotify ha recentemente rivelato i brani di artisti italiani più apprezzati all’estero nell’arco della prima metà del 2025. Questa classifica offre un interessante spaccato sulle tendenze musicali internazionali riguardanti l’Italia.

Dominatore della lista è Damiano David, che conquista ben otto posizioni. Le sue canzoni, come “Next Summer” e “The First Time”, si posizionano ai vertici, dimostrando l’appeal del suo progetto solista, ereditato dall’esperienza con i Måneskin. Accanto a lui, il brano “Hypnotized” di Anyma, featuring Ellie Goulding, emerge come un ulteriore successo. La selezione di artisti evidenzia una varietà di stili, dall’elettronica al pop più melodico.

Tra i nomi notabili troviamo anche Gabry Ponte, il cui brano “Exotica” fa parte della classifica, accanto a colossi come Giorgio Moroder e David Guetta. Lucio Corsi si distingue con “Volevo essere un duro”, l’unico pezzo cantato interamente in italiano, mostrando la forza della canzone d’autore nella musica contemporanea.

La lista include altri brani significativi come “Tutta L’Italia” di Gabry Ponte, celebre sigla di Sanremo 2025, e “Angel In The Dark” di Anyma insieme a Massano e Nathan Nicholson. Inoltre, Ludovico Einaudi e i suoi delicati brani continuano a riscuotere un’ottima risposta a livello globale.

Nell’insieme, la classifica di Spotify mette in luce non solo i gusti musicali degli ascoltatori, ma anche la crescente influenza della musica italiana nel panorama globale, abbracciando una gamma di generi e artisti che catturano l’attenzione del pubblico internazionale.