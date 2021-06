Scopriamo insieme qualche curiosità su Iperbole, nono album di Raf, pubblicato il 1° giugno 2001, che contiene la hit Infinito.

Fu pubblicato il 1° giugno 2001, come nono album della sua carriera: parliamo di Iperbole di Raf, lavoro discografico dell’artista che contiene una delle canzoni più apprezzate della sua carriera: Infinito. Questo lavoro discografico dei primi anni 2000 contiene, in totale, dieci brani, tra cui la traccia che dà il nome all’album, ma anche Troppo Sensibile e Nei silenzi, tra le altre. Scopriamo insieme qualche curiosità su Iperbole e, in particolare, su Infinito che è il brano più conosciuto dell’album.

Raf, qualche curiosità sull’album Iperbole

Iperbole fu pubblicato dalla Warner Bros. e funge da nono album della carriera musicale di Raf. All’interno di questo lavoro discografico, pubblicato nel 2001, troviamo Troppo sensibile, brano che fu scritto, a quattro mani, con Max Gazzè, R4 che si riferisce al numero di una ragazza e non – come si era ipotizzato – a Rete 4 o alla Renault 4. Il video di Infinito:

Tra le canzoni, troviamo anche il celebre brano Infinito, il più conosciuto di Iperbole. Il suo significato è che l’amore, in quanto sentimento travolgente e passionale, non conosce ragioni, dal momento che scaturisce dal cuore e non dalla mente. È lo stesso cantautore a sottolineare questo concetto in una specifica frase del testo: “hai detto so che un controsenso, ma l’amore non è razionalità, non lo si può capire”.

Pezzo dalla struttura piuttosto insolita per lo stile del cantautore di origine pugliese, si basa su una melodia principale. Rispetto al passato il cantato di Raf è però quasi parlato, con una parte che, subito dopo il primo ritornello, si avvicina molto al rap.

La tracklist dell’album

Di seguito, vi elenchiamo tutti i brani che sono stati inseriti nell’album Iperbole:

1 – Infinito

2 – R4

3 – Via

4 – Nei silenzi

5 – Oasi

6 – Assolti

7 – Troppo sensibile

8 – Allegro tormentone

9 – Iperbole

10 – Infinito (remix)