Dopo un incidente in bicicletta, avvenuto anni fa, Brandon Flowers, frontman dei Killers, dovrà sottoporsi a un intervento chiururgico.

Brandon Flowers dei Killers dovrà sottoporsi a un intervento chiururgico. Il rocker di Las Vegas ha rivelato di essersi infortunato anni fa alla spalla destra dopo un incidente in bicicletta. Un sinistro che, nel corso del tempo ha peggiorato la sua condizione fisica, tanto da costringerlo ad andare sotto i ferri. Il cantante ha aggiornato i fan, circa il suo stato di salute.

Killers, Brandon Flowers sarà sottoposto a intervento chirurgico

A causa di un incidente in bicicletta, avvenuto anni fa, Brandon Flowers dei Killers dovrà operarsi. Ecco cosa ha rivelato il cantante in merito:

“Sono volato oltre il manubrio della mia bici e di conseguenza mi sono infortunato. Ho una cartilagine della spalla strappata e quindi dovrò andare sotto i ferri fra un paio di settimane e prendermene cura. Forse un giorno giocherò di nuovo a golf. Dovrò fermarmi per sei settimane“.

Microfono

Tuttavia, il rocker 39enne ha detto che i fan dovranno aspettarsi l’arrivo di nuovo materiale, inclusa una canzone della durata di sette minuti su un dipendente dal gioco d’azzardo. “Fare musica è diventata una parte della nostra vita adesso perché è quello che dobbiamo fare“.

Le novità musicali della band

A gennaio 2021, la band di Las Vegas ha pubblicato una nuova traccia intitolata C’est La Vie, presente nell’edizione deluxe del loro album del 2020 Imploding The Mirage. L’album include anche tracce acustiche dal vivo dei brani Blowback e Caution. Inoltre, il gruppo ha anche incuiosito i fan sul loro nuovo album, visto che si sono riuniti in studio con il chitarrista Dave Keuning. Il musicista si è preso un po’ di tempo lontano dal gruppo per lavorare sulla propria musica, pubblicando il suo album di debutto da solista Prismism nel 2019, ma pare sia tornato nella band.

Brandon aveva precedentemente promesso ai fan che non avrebbero dovuto aspettare molto per ascoltare nuova musica dopo un periodo creativo e “fruttuoso” durante il lockdown per il COVID-19.

“Ne pubblicheremo un altro tra circa 10 mesi. Siamo già tornati in studio con [Jonathon, produttore] Rado e Shawn [Everett, produttore]. Abbiamo trascorso una settimana nel nord della California“. Pertanto, i fan non dovranno fare altro che attendere pazientemente il giorno della pubblicazione del loro nuovo lavoro discografico.