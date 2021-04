Brando Giorgi era uno dei concorrenti più interessanti de L’Isola dei Famosi, ma purtroppo ieri ha dovuto abbandonare l’Honduras. Massimiliano Rosolino in puntata ha annunciato l’addio del naufrago al reality. La partenza di Giorgi è dovuta ad un infortunio abbastanza serio, una ferita che evidentemente non poteva essere curata sul posto.

“Abbiamo una notizia molto importante. Brando Giorgi come vedete non è qui nel gruppo. – ha continuato l’inviato – Stamani ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi per questo motivo dovrà abbandonare il gioco e non sarà più in gara da adesso. Vi posso dire che lui deve fare degli accertamenti oculistici. Ovviamente la prima regola dell’Isola è la sicurezza e questo problema non avrebbe potuto risolverlo qua. Ci dispiace moltissimo e gli mandiamo tutti i nostri saluti”.