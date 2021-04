Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono due naufraghi dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi e nonostante si conoscessero da anni laggiù non sembrerebbero andare molto d’accordo (due galli in un pollaio si beccheranno sempre).

I due si conoscono di fama (anche se non si sono mai frequentati) da oltre dieci anni ed il giornalista Ivan Rota su Novella 2000 ha lanciato uno scoop che riguarderebbe proprio il loro rapporto.

Secondo il giornalista, infatti, Brando Giorgi in passato avrebbe avuto una cotta (pare non ricambiata) per Elisa Isoardi.

Una crush datata dato che il fatto risalirebbe al 2008, quando l’attore vestiva i panni del Conte Francesco Damiani per la miniserie di Canale 5, Il Sangue e la Rosa ed Elisa Isoardi si destreggiava su Rai Uno fra programmi come Effetto Sabato e Pongo & Peggy.

“Gira voce che Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, anni e anni orsono abbia avuto una simpatia per Elisa Isoardi” – si legge su Novella 2000 – “Ma occorrerà il ritorno dei due naufraghi per avere una conferma o una smentita. Il fatto risalirebbe a quando l’attore girò la fiction Il Sangue e La Rosa“.

Brando Giorgi, il giallo del rapporto con Valentina Persia

Brando Giorgi, oltre che con Elisa Isoardi, ha un pessimo rapporto anche con Valentina Persia. Quando durante una lite lui l’ha chiamata ironicamente ‘amore’, lei ha sbottato “Non mi devi dire amore perché non ti conosco“.

Un “non ti conosco” che ha fatto storcere il naso al popolo del web che ha immediatamente ricordato la fiction Caterina e le sue figlie dove Brando Giorgi ha recitato proprio al fianco di Valentina Persia.