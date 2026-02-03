Brando Ephrikian risponde alle accuse di Raffaella Scuotto

Brando Ephrikian rompe finalmente il silenzio dopo le pesanti accuse di Raffaella Scuotto. Tra i due ex volti di Uomini e Donne è scoppiata una vera e propria guerra a colpi di dichiarazioni.

Tutto è iniziato quando Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice del programma, ha raccontato la sua versione sulla relazione con l’ex tronista, parlando di violenza fisica e psicologica subita. Brando Ephrikian ha così deciso di rispondere pubblicamente con un video sui social, definendo le accuse “molto gravi e diffamanti”. L’ex tronista, noto per l’educazione mostrata al Trono, vede minacciata la sua immagine di ragazzo posato e gentile.

Ephrikian smentisce con fermezza ogni addebito, sottolineando che le donne che subiscono violenza “realmente” meritano sempre ascolto e verità, un termine che usa più volte per insinuare che le accuse di Raffaella non corrispondano al vero. Secondo lui, la versione dell’ex corteggiatrice non troverebbe “alcun riscontro nei fatti”. Brando contesta anche la divulgazione di conversazioni private, che violerebbero la privacy di altre persone.

Sereno, dichiara: “Non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento” e valuta di agire per vie legali. Chiede infine al pubblico di non giudicarlo come colpevole senza aver ascoltato entrambe le campane. Resta da vedere se Raffaella Scuotto replicherà o se la polemica pubblica si esaurirà qui.