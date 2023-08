Brando, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Non solo Cristian, durante la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne è stato presentato anche un secondo tronista: Brando, 22enne di Treviso.

Come Cristian, anche il veneto è cresciuto in una famiglia separata e ha sofferto per l’assenza del padre. E proprio come il suo collega ha fatto mille lavoretti per mantenrsi.

“Mi chiamo Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. Nella vita ho fatto di tutto: dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di scii al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport. Vivo in una famiglia di artisti: mia zia è stata un’attrice e i miei nonni due direttori d’orchestra. […] Sono un ragazzo normale e come tanti ragazzi della mia età il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienze. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Questa volta però ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita”.

Brando: “I miei si sono separati, ho sofferto per questo”

Il nuovo tronista ha poi aggiunto:

“I miei si sono separati quando avevo dieci anni. L’assenza totale di un padre mi hanno reso più duro e disilluso nei confronti delle persone. Mio padre si è dimenticato di me e con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono e anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste. […] Sono coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio. Da questa esperienza cerco un rapporto onesto”.