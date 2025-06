Offerta di Lavoro: Brand, Digital PR & Event Manager

Siamo alla ricerca di un Brand, Digital PR & Event Manager esperto per unirsi al nostro team dinamico. In questa posizione, avrai l’opportunità di gestire la pianificazione e l’organizzazione di fiere di settore internazionali, includendo la creazione di stand, materiali promozionali e la gestione della logistica. Collaborerai strettamente con i team di marketing, sales e prodotto per garantire coerenza tra branding, comunicazione e customer journey.

Requisiti principali:

Esperienza : Minimo 8 anni in ruoli affini nel settore marketing e comunicazione.

Competenze : Ottima conoscenza delle strategie di Digital PR e gestione di eventi.

Collaborazione : Capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente con diverse funzioni aziendali.

Creatività e intraprendenza: Capacità di ideare e implementare campagne di branding innovative.

Se sei un professionista appassionato con una visione strategica e la motivazione per portare il nostro brand al livello successivo, candidati ora per entrare a far parte della nostra squadra!