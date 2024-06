Branchetti sui cambiamenti a Pomeriggio 5 News: “Ci stiamo lavorando”

Dopo due anni e mezzo Simona Branchetti è tornata al timone di Pomeriggio 5 News, l’ultima volta infatti è stata nel dicembre del 2021, quando Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso era stato stoppato per la classica pausa natalizia. Il debutto di Pomeriggio 5 News a livello di ascolti è stato in linea con l’andamento delle ultime settimane di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino ed ha segnato il 16% di share nella prima parte, il 14,5% nella seconda e l’11,4% durante i saluti. Proprio come il programma di Myrta, anche il suo spin off è una macchina in continua evoluzione e la sua capitana in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato di cosa vorrebbe parlare nelle prossime puntate.

Buon pomeriggio e ben tornati a #Pomeriggio5News! 🩷 Simona Branchetti vi aspetta alle 17 in diretta su Canale 5#Pomeriggio5 pic.twitter.com/lhWEe0nCKH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 19, 2024

Branchetti sul futuro di Pomeriggio 5 News: “Ecco quello che vorrei raccontare”.

La giornalista ha svelato che le piacerebbe puntare i riflettori su storie di persone comuni e raccontare di artigiani, artisti e donne, con particolare attenzione anche al sociale: “Mi piacerebbe raccontare delle belle storie di persone comuni: artigiani, artisti, donne con una forza grandiosa. Ci stiamo lavorando. Mi piacciono tanto pure gli argomenti che riguardano il sociale. Quali sono le cose che non riesco a digerire? Sono le ingiustizie. Questo è un argomento sottovalutato, ma quando entra nella vita delle persone può segnarle in modo profondo. In ogni caso sono molto contenta di essere tornata con Pomeriggio 5 News. Quest’anno andiamo in onda dagli studi del Palatino, che io considero la mia seconda casa…Da lì, infatti, ho condotto anche il TG5…Ma sarei stata comunque felice anche se avessi condotto il programma da Milano“.

In un’altra intervista – sempre su Tv Sorrisi e Canzoni – la Branchetti ha parlato anche della sua capacità d’improvvisazione: “Mi auguro che ci siano tante cose da raccontare, tante situazioni in divenire, perché è il sale del nostro lavoro, quindi una giornata è “buona” quando c’è tanta carne al fuoco! Che voto darei alla mia capacità di improvvisare? Mi darei un “buono”: un bel 7, dai! Del resto ho basato gran parte della mia vita professionale sull’improvvisazione, una capacità che il mestiere aiuta a sviluppare, ma che è soprattutto un modo di essere. Dirò di più: l’arte dell’improvvisazione raggiunge il massimo quando non sai di preciso che cosa stai affrontando. Nel 2021 la prima stagione di “Morning News” fu messa in piedi in 48 ore, quindi immaginatevi se potevo avere margini: potevo contare solo sulle mie doti di improvvisazione“.