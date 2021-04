Ci sono innovazioni tecnologiche di cui si parla per anni in ambito di ricerca prima che si dimostrino sicure ed efficaci e possano sbarcare nella pratica clinica. Le interfacce cervello-computer (Brain-computer interface, BCI) ne sono un esempio. Semplificando, si tratta di sistemi portatili che mirano a interpretare i segnali i nervosi e a tradurli in azioni, che siano comandi vocali o movimenti. Sono pensati per persone che hanno perso l’uso degli arti o colpite da paralisi, che hanno difficoltà a muoversi e a parlare. Mentre la ricerca nel campo prosegue, alcuni di questi sistemi cominciano ad essere utilizzati: è il caso di BrainControl, in uso sia da privati che presso alcune strutture pubbliche, come l’Asur Marche, l’Asl Lecce, l’ASST Melegnano e da poco anche presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è arrivato un kit destinato al reparto di neurologia e neurofisiopatologia. Qui BrainControl verrà utilizzato con i pazienti con Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per permettere loro di comunicare con gli altri.

Nello specifico, il dispositivo arrivato a Pistoia è un BrainControl BCI che conta un caschetto, un software e un tablet. Funziona così: i sensori posizionati sul caschetto leggono le onde cerebrali – attraverso elettroencefalografia – che vengono poi decodificate e associate per eseguire dei comandi o rispondere a delle domande. Questo è possibile dopo che il paziente – immobilizzato ma con capacità cognitive non compromesse – ha ricevuto un training personalizzato per associare i pensieri (e segnali neurali corrispondenti) a specifiche azioni. Al momento solo una ristretta gamma di azioni è decodificata, spiegano dall’azienda (l’italiana LiquidWeb), aggiungendo che BrainControl è adatto a pazienti in condizioni locked-in (con paralisi di tutti e quattro gli arti) e per i non vedenti (ha un feedback audio) perché funziona anche in completa assenza di piccoli movimenti, come quelli del viso. Oltre che per persone colpite da malattie degenerative come SLA, sclerosi multipla e distrofie muscolari, BrainControl BCI è pensato per assistere nella comunicazione chi ha subito traumi o ictus, o è affetto da tetraplegia.

Accanto a questa interfaccia, BrainControl può essere equipaggiato anche con un avatar, per dare l’opportunità di visitare, virtualmente e da remoto, musei o partecipare a eventi, e con una suite di sensori (BrainControl Sensory) per allargare lo spettro di comunicazione di pazienti che non possono parlare ma che possono sfruttare piccoli movimenti (come quelli degli occhi o della mano). I sistemi BrainControl hanno vinto il bando Horizon dell’Unione Europea per il Programma di Ricerca e Innovazione nel 2020.