Bradford Beck lascia Giaele e va al GF Vip? L’uomo rompe il silenzio

L’ombra del divorzio si è dissolta, adesso Giaele De Donà (che aveva proprio paura di una separazione) si è allontanata da Antonino Spinalbese e il suo Bradford Beck è felicissimo. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi il ricco imprenditore ha detto di sentire molto la mancanza di sua moglie, ma ha anche aggiunto che difficilmente andrà al GF Vip per incontrarla.

“Le ho dedicato la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo viaggi’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… e la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… e credo che sarà sempre così. Io aspetto Giaele, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”.

Giaele può stare tranquilla, il suo amore, il matrimonio (ma anche i jet privati e gli yacht) sono salvi!

#GrandeFratelloVip #GFVIP Bradford Beck preoccupato per la moglie Giaele, il portavoce: “Teme che stia perdendo il controllo” pic.twitter.com/99C3TTFkdi — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) November 6, 2022

Bradford Beck e la mancata festa di compleanno.

L’imprenditore fa sempre le cose in grande, per la proposta di matrimonio ha organizzato un flashmob in centro a Londra e aveva in mente qualcosa di speciale anche per il compleanno di Giaele. Purtroppo la produzione del GF all’ultimo minuto ha bloccato l’idea di Bradford Beck.