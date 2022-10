Bradford Beck, il marito di Giaele è arrabbiato con lei: “Sparito per un motivo preciso”

Il matrimonio di Giaele De Donà e Bradford Beck potrebbe essere a rischio. Il mese scorso un amico di famiglia ha rivelato che l’imprenditore sarebbe infastidito da certe dichiarazioni della moglie: “Lui è arrabbiato perché lei ha reso note cose segrete del loro rapporto. Perché sì, hanno un legame aperto, ma che non può essere accessibile in profondità. Lui ha degli incarichi importanti e istituzionali e voleva rimanere nell’ombra“.

Bradford Beck è sparito dai radar?

Ieri a Casa Pipol Samara Tramontana ha svelato che Bradford Beck si sarebbe innervosito nel vedere la sua Giaele così vicina ad Antonino Spinalbese: “Ho uno scoop. Come sappiamo il marito di Giaele De Donà ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa. Però non è successo niente. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?”

Gabriele Parpiglia ha criticato gli atteggiamenti della gieffina: “Il matrimonio è una cosa seria, lei si è sposata due volte. Però nella casa del GF Vip lei ha detto che le piace Antonino. Questo è un messaggio molto negativo, senza fare troppi giri di parole. Relazione aperta? Ma dai, il matrimonio in chiesa ha un valore ed è un rito dove giuri amore eterno. Non giuri amore aperto eterno. Piuttosto non ti sposi e fai meglio allora“.

E la De Donà sa bene che sta giocando con il fuoco, visto quello che ha confessato a Charlie Gnocchi: “Certo che lui mi piace! Se non avessi avuto un marito non gli avrei dato tregua. Purtroppo se scatta il bacio poi fuori Bradford chiede il divorzio. Perché noi abbiamo l’amore libero, ma con dei limiti. Non ci deve essere coinvolgimento. Io Anto me lo farei, ma non posso far saltare il matrimonio per questa cosa qui dentro“.