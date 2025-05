Brad Smith, il terzo paziente con chip Neuralink, ora può comunicare grazie all’AI

Bradford Smith è il terzo individuo a ricevere un impianto cerebrale Neuralink, nonché il primo affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Questo impianto gli ha permesso di controllare un computer solo con il pensiero, inclusa la capacità di modificare e pubblicare video su YouTube. Grazie all’intelligenza artificiale, ha riacquistato in parte la capacità di comunicare verbalmente, una funzione persa a causa della malattia.

Bradford soffre di SLA, una malattia neurodegenerativa che provoca la perdita progressiva del controllo muscolare, portando a paralisi e perdita della parola. L’interfaccia cervello-computer di Neuralink legge i segnali cerebrali e li traduce in comandi digitali. Il dispositivo, delle dimensioni di una piccola pila cilindrica, è impiantato nel cranio e contiene sottili fili con elettrodi, inseriti con precisione nel tessuto cerebrale per evitare danni. Si connette via Bluetooth a un computer, interpretando l’attività elettrica cerebrale.

Smith ha inizialmente tentato di pensare ai movimenti delle mani per controllare il cursore, ma senza successo. Tuttavia, ha scoperto che immaginare il movimento della lingua produceva segnali più interpretabili. Oggi può muovere il cursore con naturalezza. L’aspetto innovativo della sua esperienza è la ricostruzione della sua voce originale tramite un modello di intelligenza artificiale, permettendogli di “parlare” di nuovo nei video che crea.

Anche altri pazienti di Neuralink hanno registrato progressi significativi. Noland Arbaugh, il primo soggetto, ha imparato a controllare un cursore e persino a giocare a scacchi. Il secondo paziente, Alex, ha progettato accessori e giocato online, dimostrando il potenziale delle interfacce cervello-computer nel restituire autonomia alle persone con disabilità.