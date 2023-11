Brad Pitt, il figlio Pax lo attacca: “Padre orribile, spregevole”

Brad Pitt è finito al centro delle polemiche perché, dopo Zahara, anche l’altro figlio Pax ha rinunciato al cognome “Pitt” ripudiando il padre.

Qualche giorno fa ha fatto molto rumore un video di Zahara al college in cui dice a voce alta il proprio nome omettendo volontariamente il cognome del padre e lasciando solo quello della madre, Jolie.

Zahara said her name is: Zahara Marley JOLIE!!! pic.twitter.com/h9YXpTSq6Q

Una rottura con Brad Pitt che è stata confermata anche da Pax, l’altro figlio, che nel 2020 ha pubblicato un post contro lui in occasione della festa del papà. Un post rimasto privato fino a oggi, quando il Daily Mail lo ha scovato e pubblicato.

“Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole” – ha scritto Pax nei confronti del padre – “Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, f0ttuto essere umano orribile”.