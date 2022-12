Brad è molto arrabbiato con Giaele, parla un’amica in comune

Bradford Beck sarebbe “bello inca” con Giaele De Donà.

Sono queste, infatti, le parole usate da Taylor Mega che è una grande amica di tutti e due. Come riportato da Novella 2000, Brad e Taylor starebbero progettando le vacanze di Capodanno e parlando di Giaele lui le avrebbe detto di essere molto arrabbiato.

“In realtà sono stata incaricata di controllarlo ancor prima che Giaele entrasse al Grande Fratello Vip. Voglio molto bene anche a lui. Lo sento e stiamo programmando le vacanze per Capodanno. Come mi sembra in questo periodo? Posso dirlo a voi: lo vedo bello inc****to. Ma come dargli torto? Comprendo la questione del rapporto libero, finché una cosa resta fine a se stessa. C’è da dire, però, che lì sono ripresi dalle telecamere h 24. Brad non guarda molto il GF, non essendo italiano lo capisce molto poco, ma qualcosa la vede comunque. Un po’ di inc*****ra gli è rimasta. Antonino Spinalbese poi è uno dei motivi del ‘mal di testa’ di Brad”.