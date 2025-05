Braccialetto Elettronico: Soluzioni e Critiche per la Sicurezza

Il 15 maggio, durante il question time al Senato, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha illustrato il funzionamento del braccialetto elettronico, una misura cautelare per il monitoraggio degli spostamenti in casi di stalking. Questo dispositivo comprende un braccialetto da indossare alla caviglia, un apparecchio GPS e un dispositivo per il soggetto tutelato, in grado di segnalare la prossimità dell’aggressore. Tuttavia, Nordio ha evidenziato problematiche relative alla sua efficacia, specificando che spesso la vittima e l’aggressore si trovano a distanze elevate, rendendo difficile un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

Meritocrazia Italia ha sottolineato la crescente necessità di tutelare le vittime di stalking e ha chiesto un potenziamento delle forze dell’ordine, insieme a investimenti per migliorare la sicurezza pubblica. L’organizzazione ha inoltre evidenziato che, nonostante le riforme normative, le misure repressive non hanno ridotto il fenomeno della violenza domestica e dei femminicidi.

Si è quindi proposto di intensificare il supporto alle donne vittime di violenza, attraverso case rifugio, centri antiviolenza e campagne di sensibilizzazione nelle scuole, al fine di promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere. Infine, si è chiesto un impegno del governo per garantire sicurezza e protezione a lungo termine alle vittime di violenza, mantenendo un dialogo attivo con il Ministro Nordio sulle strategie da implementare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com