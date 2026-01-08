Bra tra preghiera e spiritualità

Il nuovo anno a Bra si è aperto con un’atmosfera di spiritualità e condivisione. La prima iniziativa dell’anno è stata la Veglia di Capodanno nella chiesa, che ha visto una forte partecipazione di chi ha scelto di celebrare il Capodanno in modo alternativo. Il Monastero delle Sorelle Clarisse, situato in viale Madonna dei Fiori, si è confermato un punto di riferimento importante per la comunità, proponendo un calendario di appuntamenti che invitano a riflettere e riscoprire la fede attraverso il carisma francescano.

Le iniziative delle prossime settimane si inseriscono nel solco delle celebrazioni per l’VIII Centenario di San Francesco, un percorso che guida i fedeli verso il cuore della spiritualità del Poverello d’Assisi. I prossimi giorni offrono due momenti di profonda intensità, diversi nella forma ma uniti dallo stesso desiderio di incontro.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 gennaio, con un’ora di Adorazione Eucaristica guidata, ispirata al versetto salmico “Gioia piena alla tua presenza”. L’incontro inizierà subito dopo la celebrazione della Messa delle ore 18:00 e sarà un’ora di silenzio, canti e meditazione dinanzi all’Eucaristia.

Il cuore del weekend sarà dedicato agli “Incontri Francescani”, con il terzo incontro del ciclo dedicato all’ottavo centenario, dal titolo “Le Lodi di Dio Altissimo”. L’incontro sarà guidato da Padre Oreste Fabbrone, frate cappuccino di Bra, e si terrà domenica 11 gennaio alle ore 16:00. L’incontro sarà un vero cammino spirituale che culminerà con la recita dei Vespri insieme alle sorelle.

Le iniziative delle Clarisse non sono semplici eventi religiosi, ma occasioni di fraternità aperta a tutti, giovani, famiglie e chiunque cerchi un senso più profondo. Per partecipare, è possibile contattare il Monastero Clarisse in viale Madonna dei Fiori 3, Bra, al numero 0172 413148 o all’indirizzo email [email protected].