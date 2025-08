Bper: utili record e solidità nel primo semestre 2025

Bper Banca ha registrato risultati record per il primo semestre 2025, chiudendo con un utile netto consolidato di 903,5 milioni di euro, in crescita del 29,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato supportato da una solidità del credito, con un Npe ratio lordo al 2,5% e netto all’1,1%, posizionando l’istituto tra i leader del settore bancario in Italia.

Il costo del credito annualizzato è sceso a 31 punti base, mentre il livello di copertura dei crediti deteriorati è aumentato al 55,6%. Il CET1 ratio della banca si mantiene robusto, attestandosi al 16,2%, grazie a una generazione organica di capitale di 1,1 miliardi di euro.

Nel primo semestre, il margine di interesse ha raggiunto 1.626 milioni di euro, mostrando una diminuzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuta alla contrazione dei tassi di interesse. Ciò nonostante, una crescita del 0,3% nel secondo trimestre ha parzialmente compensato l’impatto negativo, favorita da un aumento dei volumi. Le commissioni nette sono aumentate a 1.063,5 milioni di euro, con incrementi significativi nei servizi d’investimento e nel comparto assicurativo.

Le spese operative sono diminuite a 1.328,1 milioni di euro, contribuendo a un cost/income ratio in calo al 46,6%. Nel corso del semestre, le attività finanziarie totali hanno raggiunto 312,3 miliardi di euro, sostenute da una crescita della raccolta diretta e gestita.

La qualità del credito è migliorata, con un incidenza di crediti deteriorati in calo e un incremento della copertura. Inoltre, la posizione di liquidità della banca rimane forte, con indici ben al di sopra dei requisiti minimi.