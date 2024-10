BPER, Papa: rapporto di distribuzione in media al 75%, non vediamo rischi endogeni in esecuzione

Durante la presentazione del nuovo Piano Industriale 2024-2027, l’Amministratore Delegato di BPER, Gianni Franco Papa, ha discusso la politica dei dividendi, affermando che l’azienda mira a un dividend payout ratio medio attorno al 75% nell’arco del piano. Sebbene non possa garantire che questo rapporto resti costante ogni anno, ha sottolineato che rappresenta una remunerazione interessante per gli azionisti. Papa ha chiarito che l’azienda non prevede rischi interni che possano compromettere la realizzazione del piano, identificando solo potenziali rischi esterni, come un possibile deterioramento dell’economia globale, che potrebbero influenzare i risultati.

Il CEO ha mostrato fiducia nella linearità del progresso dei numeri previsti nel piano, escludendo situazioni di crescita repentina e assicurando una riduzione graduale dei costi. Inoltre, ha evidenziato che i frutti degli investimenti realizzati si manifesteranno anche oltre il termine del piano, specificando che nel 2028 e 2029 l’azienda prevede ulteriori risparmi sui costi e un miglioramento del cost income ratio.

Papa ha inoltre chiarito che non ci sono costi straordinari previsti nel quadro del piano, in quanto le spese per la fuoriuscita di 1.600 dipendenti attraverso uscite volontarie sono già state contabilizzate per gli anni 2023 e 2024. Questo approccio strategico mira a garantire una gestione più efficiente delle risorse e a mantenere la stabilità economica dell’ente, evidenziando un impegno a lungo termine verso gli azionisti.

In sintesi, BPER si mostra proattiva nel preservare un’adeguata remunerazione per gli investitori, mentre continua a implementare strategie di contenimento dei costi e a gestire attentamente i rischi che potrebbero influire sul suo operato futuro. Con un focus sull’efficienza operativa e un investimento continuo, l’azienda si prepara ad affrontare le sfide del mercato nella prossima decade, in modo da garantire sia la crescita sostenibile che la soddisfazione dei propri azionisti.