BPER, l’organico scenderà del 10% a 18.500 risorse entro fine 2027

Nel nuovo piano strategico di BPER, si prevede una significativa riduzione degli oneri operativi, esclusi svalutazioni e ammortamenti, che diminuirá del 7% tra il 2024 e il 2027, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del -2,3%, per attestarsi a circa 2,4 miliardi alla fine del periodo. È anche previsto un ridimensionamento dell’organico di circa il 10%, passando a circa 18.500 risorse entro la fine del 2027. Le uscite volontarie, già programmate, saranno circa 1.600, con un turnover organico che interesserà circa 1.500 persone durante l’orizzonte del Piano. Tuttavia, il gruppo ha pianificato di effettuare 1.100 nuove assunzioni, mirate ad attrarre talenti con competenze specialistiche e una vasta esperienza in aree strategiche, come ad esempio l’IT.

Nello stesso arco temporale, le spese amministrative subiranno una diminuzione del 16%. L’aumento della produttività dell’organico sarà alimentato da un cambiamento strategico nei canali di vendita; entro la fine del 2027, si prevede che il 45% delle vendite non avverrà più in filiale. Inoltre, si prevede una quadruplicazione delle vendite digitali di prestiti personali e un incremento di due volte e mezzo delle vendite digitali di carte di credito, che raggiungeranno il 25%. La quota di acquisizione di nuovi clienti tramite canali digitali aumenterà dal 15% al 35%, insieme a un miglioramento sostanziale dell’efficienza operativa. Tra le misure adottate, si prevede che il 100% degli sportelli automatici (ATM) diventi evoluto in tutte le filiali, ci sarà una quadruplicazione delle filiali senza contante e una riduzione del 50% delle transazioni fisiche.

Il piano include anche un programma di up-skilling per il personale, volto a potenziare la forza commerciale della banca, coinvolgendo oltre il 30% dell’organico e mirato a migliorare le competenze. In sintesi, BPER sta adottando una strategia ambiziosa per ridurre i costi, aumentare la produttività e digitalizzare le vendite, affrontando così le sfide del mercato finanziario moderno.