Bper e Banca Popolare di Sondrio: integrazione imminente

Il settore bancario italiano sta vivendo una fase di significativa evoluzione, con operazioni di fusione e acquisizione che caratterizzano le strategie degli istituti di credito. Recentemente, Bper Banca ha annunciato la conclusione della riapertura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su Banca Popolare di Sondrio, evidenziando risultati notevoli.

Nel periodo compreso tra il 21 e il 25 luglio, gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio hanno apportato 48.813.396 azioni all’offerta, portando il totale delle azioni conferite a 100.660.069. Questa adesione ha raggiunto il 80,63% del capitale complessivo, un segnale forte dell’interesse da parte degli investitori nei confronti di Bper.

In aggiunta, Borsa Italiana ha specificato che le azioni di Banca Popolare di Sondrio acquistate il 24 e il 25 luglio non sono state valide per l’adesione all’OPAS, un chiarimento cruciale per garantire la trasparenza dell’operazione.

Con oltre l’80% del capitale ora sotto il controllo di Bper, le prospettive di integrazione tra i due istituti si stanno consolidando ulteriormente. Nei prossimi giorni, Bper fornirà aggiornamenti sull’esito finale dell’operazione e sulle fasi successive del processo di fusione.