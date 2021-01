I medici, se c’è una carenza di risorse, non dovranno scegliere chi curare valutando chi ha più possibilità di farcela. La bozza del nuovo piano pandemico è cambiata ed è stata inviata alle Regioni. Le modifiche riguardano anche la parte dedicata agli aspetti etici, che è stata completamente riscritta dopo le polemiche seguite alla prima bozza. Se ne sono occupati, è indicato alla fine del capitolo, il presidente del Comitato nazionale di bioetica, Lorenzo d’Avack, che era stato molto critico verso la prima versione del piano, e i due componenti Cinzia Caporale e Bruno Dallapiccola.

Nel nuovo testo si spiega che “in un contesto di risorse scarse in sanità quale quello che grava sui sistemi sanitari di tutto il mondo, pur con accentuazioni diverse nei diversi Paesi, considerata la particolare scarsità creata dall’impatto sul sistema sanitario della pandemia attuale, severa e inattesa, medici e operatori sanitari potrebbero trovarsi a dover prendere decisioni cliniche eticamente impegnative”. Per approfondire il tema si rinvia a un parere dell’anno scorso dello stesso Comitato.

Poi si spiega: “Il medico (o l’operatore sanitario), agendo in scienza e coscienza, valuta caso per caso il bisogno clinico dei pazienti secondo i criteri clinici di urgenza, gravosità e efficacia terapeutica, nel rispetto degli standard dell’etica e della deontologia professionale; gli interventi si basano sulle evidenze scientifiche e sono proporzionati alle condizioni cliniche dei pazienti, dei quali è tutelata la dignità e riconosciuta l’autonomia”. Salta la comparazione tra pazienti, la scelta legata a un confronto per capire chi ha maggiore probabilità di trarre beneficio tra le cure, che proprio D’Avack aveva attaccato. La decisione sulla strada che debbano prendere le cure va presa soltanto valutando il singolo malato. “Sarebbe sbagliato – aveva detto D’Avack a Repubblica – comparare fra lori i pazienti, perché in questo modo bisognerebbe curare sempre e solo i più giovani perché gli anziani hanno meno anni di vita davanti, indipendentemente dalle loro condizioni. Questo non è accettabile eticamente”.

Il presidente e i due membri del Comitato di bioetica ricordano che il fondamento delle azioni per la salute dei cittadini sono “giustizia, equità, non discriminazione, responsabilità sociale, diligenza e appropriatezza”. Con la pandemia diventano cogenti altri principi. “Tra questi vale menzionare la trasparenza e il dovere di una comunicazione pubblica puntuale, la coerenza nel perseguimento degli obiettivi, la pertinenza delle misure intraprese, la reciprocità e la cooperazione nell’adempimento dei propri compiti, l’efficienza nell’utilizzazione delle risorse e la rendicontazione pubblica del proprio operato”.

Un’attenzione specifica deve essere data ai gruppi vulnerabili, dei quali proprio adesso si discute riguardo alla vaccinazione e alle sue priorità. “Diverse sono le categorie che possono essere ricomprese nella condizione di fragilità, tra queste è possibile includere, non esaustivamente e senza che ciò implichi un ordine di priorità, i grandi anziani, particolarmente coloro che sono ospitati in Rsa, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie rare, da patologie psichiatriche o in generale da comorbidità severe o immunodeficienze, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora o che vivono in condizioni di particolare fragilità sociale, le persone in detenzione, i migranti e i richiedenti asilo”.

E proprio riguardo ai vaccini si spiega tra l’altro che “hanno un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco di particolare rilevanza. La loro distribuzione deve rispondere a criteri trasparenti, motivati e ragionevoli, e deve rispettare i principi etici e costituzionali di uguaglianza ed equità, bilanciando i rischi diretti e indiretti con specifica attenzione a evitare un impatto negativo per chi è più vulnerabile sul piano bio-psico-sociale”. Èfondamentale spiegare in modo chiaro benefici ed eventuali limiti dei vaccini.