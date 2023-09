BOXY Android TV 11 Box | Lettore Multimediale | Dune HD Media Center | Chromecast | Netflix in 4K Dolby Vision & Atmos | VP9 profile2, MKV/ISO DV P7 FEL AFR, HDR10+, DTS, USB 3.0, Wi-FI, Bluetooth 5

🚀 Le certificazioni ufficiali Netflix, Google e altre garantiscono un eccellente supporto per Netflix e altri servizi di streaming (come Amazon Prime Video, Disney, Apple TV+, HBO Max e molti altri) con la migliore qualità audio e video possibile (fino a 4K Dolby Vision e Atmos). La moderna versione del sistema operativo Android TV 11 con la certificazione ufficiale di Google Android TV garantisce un’eccellente compatibilità con tutte le applicazioni e le funzioni di Android TV, Chromecast😍 Oltre a tutte le funzioni standard di Android TV, è possibile utilizzare il software media center Dune HD: browser avanzato di file, lettore avanzato di file, supporto completo di menu per i file ISO dei film e le strutture dei dischi, supporto avanzato per la riproduzione di file Dolby Vision, possibilità di visualizzare la libreria locale di file video come un catalogo piacevole simile a quello di Netflix, applicazione mobile Dune Control🛸 Questo lettore multimediale include molte delle tecnologie più recenti: codec video AV1, codec video VP9 profilo 2, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby MAT📡 Il lettore multimediale BOXY offre un’ampia gamma di opzioni di connettività. Oltre alle consuete interfacce HDMI, Wi-Fi e Bluetooth, questo lettore multimediale dispone di una porta Ethernet, due porte USB (USB 3.0 e USB 2.0), uno slot per schede micro SD, una porta di uscita S/PDIF e una porta A/V📋 Processore multimediale: Amlogic S905X4-J con licenze Dolby Vision e Dolby Atmos, CPU: ARM Cortex A55 4-core, Memoria operativa: 2 GB, Memoria flash: 16 GB, Ethernet: 10/100 Mbit/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac, Dual Band 2.4+5 GHz, 2T2R, Bluetooth: 5.0, Porte USB: 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0, Uscita HDMI: HDMI 2.1 fino a 4Kp60 HDR / HDR10+ / Dolby Vision, HDCP 2.2, uscita A/V analogica, uscita S/PDIF, slot Micro SD📺 Video upscaling: upscaling di SD e altre risoluzioni fino a 4K🕶️ 3D video: Side-by-Side, Top-and-Bottom📱 Telecomando Telecomando Bluetooth con microfono (ricerca vocale), pulsante app programmabile, controllo TV/AVR tramite canale IR

99,00 €