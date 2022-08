Questa è la storia di Imai, un cane di razza Boxer di 2 anni salvato da una discarica in condizioni disperate. La sua vita è completamente cambiata da quel giorno e, per mostrare riconoscenza per essere stato salvato, oggi aiuta i soccorritori a ritrovare le persone scomparse. Il suo fiuto e la sua intelligenza sono semplicemente unici.

Hanno trovato Imaia metà ottobre in una discarica accanto all’ex carcere Buon Cammino di Cagliari. A trovarla un detenuto. Oggi vive in Piemonte e non solo sta bene e ha superato traumi fisici e psicologici, ma lavora anche come cane di ricerca di persone scomparse.

Imai aveva 2 anni quando lo hanno trovato. Il Boxer vive oggi ad Arignano, in provincia di Torino, con Vassilia Sacco, volontaria di Casa di Axel che lo ha portato dall’Isola in Piemonte. Ivan Schmidt, invece, segue il suo addestramento per salvare vite umane.

Imai è una destinata: destinata ad essere salvata e destinata a salvare. Passo dopo passo si è fidata e affidata alle mie competenze – racconta l’istruttore – capendo che non tutti gli uomini erano come quelli che ha conosciuto fino al giorno del suo salvataggio.

Queste le parole del suo addestratore, che racconta che all’inizio si spaventava per ogni rumore nella sua nuova casa e soprattutto aveva molta paura delle persone.

Oggi Imai è un cane rinato.

Boxer di 2 anni salvato da una discarica: oggi salva vite umane