Il 7 agosto sfida nei Superpiuma tra Cipolletta e Alfano

– Dopo un lungo periodo di assenza dal ring a causa della pandemia e la ripresa a fatica degli allenamenti, si riaccendono le luci sul pugilato italiano che da venerdì tornerà a essere protagonista anche in tv, su RaiSport + HD. Si parte il 31 luglio in diretta dalle 23 alle 24 con il Campionato Italiano dei Pesi Supergallo (difesa ufficiale) tra il campione in carica Alessio Lorusso e lo sfidante Iuliano Gallo. Il derby lombardo, sulle 10 riprese da 3′ ciascuna, si svolgerà a Buffalora in provincia di Brescia sul quadrato allestito presso il Centro Sportivo Mario Rigamonti. Il brianzolo “Mosquito” Lorusso ha conquistato la cintura di campione d’Italia lo scorso novembre a Sarnico e la difenderà contro Gallo, di Varese ma calabrese di nascita, che un anno fa ha perso il titolo dell’Unione Europea.

Il secondo appuntamento è per venerdì 7 agosto con la diretta prevista dalle 22 alle 24 del Campionato Italiano dei Pesi Superpiuma, a Grosseto, tra il toscano Nicola Cipolletta e il campano, ma laziale di adozione, Mario Alfano, dell’ASD Colonna. Il match, sempre sulle 10 riprese da 3′ ciascuna, verrà introdotto da una serie di incontri di sotto-clou tra cui il primo match del Trofeo delle Cinture WBC-FPI 2020 tra i Superpiuma Christian Gasparri di Tarquinia e Antonio Mennillo della Pugilistica Matesina.

Lai: “Le sfide saranno a porte chiuse, aiuteremo le società organizzatrici”

“Siamo lieti ed onorati di ripartire insieme a Rai Sport, che ringrazio per l’impegno e la vicinanza, con il tradizionale ‘venerdì pugilistico’”, ha sottolineato il presidente della federpugilato Vittorio Lai. “Lo faremo con la massima attenzione e consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo. Le competizioni si svolgeranno a porte chiuse, in base alle ordinanze regionali, e con l’applicazione del protocollo operativo redatto dalla Federazione su indicazione delle Autorità preposte e del Settore Sanitario FPI, a salvaguardia e sostegno di tutti i tesserati che dovranno sottoporsi ai test sierologici. La FPI, una delle prime Federazioni a riavviare la macchina organizzativa, ha previsto un intervento economico in tal senso e continuerà a supportare, come ha sempre fatto in questo quadriennio, tutte le società organizzatrici ed il movimento pugilistico PRO”.